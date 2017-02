Ausserdem würde ein stationärer Blitzkasten auch stetig an Effizienz verlieren, weil die Autofahrer allmählich genau wüssten, wo sie beim Vorbeifahren ihr Tempo zügeln müssten.

«Dann stimmt doch dein Argument nicht mehr mit dem Geld. Wenn die Einnahmen sinken, ist es ja nicht mehr so attraktiv», entgegnet Caflisch. Ausserdem verstehe er diesen «Sturm im Wasserglas» nicht - diesen grossen Unmut über einen Blechpolizisten.

Schliesslich sei jeder Autofahrer gesetzlich verpflichtet, sich an die Verkehrsregeln zu halten und wer dagegen verstosse, müsse die Konsequenzen dafür in Kauf nehmen. Weiter wundert er sich, dass die «Law und Order»-Partei – wie er die SVP nennt – in einem solchen Fall von Verkehrsübertretungen relativ lasch reagiere. «Für mich hat der Blitzkasten seinen Zweck nur schon erfüllt, wenn er einen präventiven Charakter hat.»

Sehen Sie hier den gesamten Talk: