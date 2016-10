Meilis Bericht zeigt unmissverständlich, dass für ihn das Grand Hotel keine Zukunft hatte. Es stand zu nahe an der Industrie und verhinderte die Einrichtung einer schönen Kurpromenade direkt an der Limmat. (…) Baden fiel in der Wahrnehmung in die Kategorie Karbol und Aether, ein klassisches Volksheilbad und kein Touristenort im eigentlichen Sinn mehr. (…)

1943 wurde die Grand Hotel AG liquidiert. Der Modernisierungsplan schien auch bei einem Betrag von 300 000 Franken nicht ausreichend. (…) Das Mobiliar und die Einrichtungen wurden der Badener Bevölkerung zum Verkauf angeboten, und sonstiges verwertbares (Bau-)Material wurde in ersten Abbrucharbeiten aus dem Grand Hotel entfernt.

Die Ohnmacht der Mitglieder des Kur- und Verkehrsvereins wird in den Jahresrückblicken von 1944 und 1945 deutlich: «Der Abbruch des Grandhotels beschäftigte uns mehr als erwünscht. Das Verschwinden dieses Hauses wirkt sich nachteilig auf den Rang unseres Kurortes aus, denn zu einem berühmten Badeort gehört ein Grandhotel. Bei der ständigen Zunahme von Kongressen in Baden, macht sich auch der daraus resultierende Bettenausfall stark fühlbar. Und dann der Abbruch mitten in der Saison! […]»

Als militärisches Übungsobjekt

Bevor das Grand Hotel am 18. August 1944 gesprengt und in der Folge der Schutt abgetragen wurde, nutzte man es in der Saison 1944 als Übungsobjekt für verschiedene militärische Truppen sowie für Feuerlöschübungen des passiven Luftschutzes Baden.

Es wurde auch ein geologisches Gutachten erstellt und eine seismografische Messung durchgeführt, wie die Quellen im Schweizerischen Bundesarchiv berichten. (…) Wie das «Badener Tagblatt» berichtet, wurde auch ein Blindgänger aus der Bombardierung von Schaffhausen im Hotel zur Explosion gebracht: «Die verschiedensten Luftschäden, Brände, Bombenfall, Feuersbrunst usw. lassen sich in den weiten Räumen inszenieren, bekämpfen und luftschutztaktisch behandeln. Der Raum wird aber auch zu Sprengzwecken benutzt. […]»

Dass diese lärmigen und staubigen Aktivitäten für den Kurort nicht gerade förderlich waren, dessen war man sich bewusst. Die Kriegslage als höhere Gewalt diente als Legitimation ohne Kompromisse. So kannten die Soldaten des Grenadier-Kurses des Füs Bat 251 kein Pardon, als sie am 18. August 1944 die letzten Sprengladungen anbrachten und zündeten: «Natürlich sind alle die militärischen und abbruchtechnischen Arbeiten keine kurörtliche Propaganda, die militärischen Spreng- und Luftschutzarbeiten sind der Zeit gemäss eben nötig und für die Truppe überaus lehrreich.»

Lärm und Staub beeinträchtigten die Kurgäste auf jeden Fall. Ein Badener Stammgast mit Vornamen Hulda bedauert auf einer Postkarte den Abbruch des Hotels. Bezeichnenderweise schickte sie eine Karte mit einem Grand-Hotel-Sujet, obwohl das Haus damals in dieser Form bereits nicht mehr existierte: «Ennetbaden, 20. Juli 1944, Meine Lieben! Wie ich denke, werdet Ihr meinen Aufenthalt bei meinen Lieben in hier vernommen haben. Denkt Euch hier ist das schöne Grandhotel auf der Karte abgebrochen worden. In den nächsten 14 Tagen gedenke ich dann auch wieder heimzukommen. Beni ist mit Ruthli in den Ferien. Viele liebe Grüsse von uns allen, eure [?] Hulda»

Aus: Das vergessene Grand Hotel.

Leben und Sterben des grössten Badener Hotels. Baden, Hier und Jetzt 2016 (S. 166–177). Autor Florian Müller studierte Geschichte sowie französische Sprach- und Literaturwissenschaften an den Universitäten Basel und Neuenburg. Zuvor arbeitete der gelernte Kaufmann in einem Hotel im Kanton Graubünden. Müller unterrichtet Französisch an der Kantonsschule Beromünster.