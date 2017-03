«Mutiger, längst fälliger Schritt»

Der weltbekannte Tessiner Architekt Mario Botta, der in Baden das neue Thermalbad baut, äussert sich positiv zum geplanten Verbot: «Ich denke, dass in unseren Hügel in der Nähe der städtischen Agglomerationen punktuelle Eingriffe Sinn machen, anstelle von grossflächigen Überbauungen, wie es Terrassenhäuser heute sind.»

Auch der Badener Architekt Stefan Schmidlin lobt: «Das geplante Terrassenhaus-Verbot ist ein mutiger, aber längst fälliger Schritt. Meines Wissens ist Ennetbaden die erste Gemeinde in der Schweiz, welche die Verbreitung dieser Bauform reduzieren will. Andere Gemeinden im Aargau müssten dringend nachziehen», findet er. «Denn die ursprüngliche Topografie, zum Beispiel jene des Wettinger Lägernhangs, verschwindet partiell bis zur Unkenntlichkeit unter einer durchgehenden Baumasse.»

"Kritische Hinterfragung ist immer angebracht"

Der Urtyp der Terrassensiedlung existiert noch heute, in Umiken bei Brugg, an einem Hang, der zuvor als unüberbaubar galt. Die Mühlehalde von Hans Ulrich Scherer setzte vor einem halben Jahrhundert neue Massstäbe. Das Terrassenhaus habe durchaus seine Geschichte und seinen Stellenwert im Zusammenhang mit der Architektur und Landschaft, sagt der Badener Architekt Adrian Meyer. Aber er begrüsse den Anstoss Ennetbadens, dem Bautyp des Terrassenhauses Alternativen gegenüberzustellen. «Eine kritische Hinterfragung ist immer dort angebracht, wo die Quantität die Qualität zu dominieren droht.» Es gehe um die Frage der Topografie und der Bebauungsdichte. «Im Sinne eines Denkanstosses halte ich die Überlegungen für sinnvoll, dem Argument der höhen Individualität beim Terrassenhaus auch andere Formen des dichten Bauens am Hang, ohne Verzicht auf Individualität beim Wohnen, gegenüberzustellen. Das gilt auch über die Grenzen der Gemeinde hinaus.»