Aufgaben werden erfüllt

Aus Sicht der Stadt als Teilhaberin beziehungsweise Darlehensgeberin wird der Konkurs der Betreiberfirma zwar bedauert. Stadtammann Geri Müller hält jedoch fest, dass die Eigentümerin der «Go Easy»-Arena die vereinbarten Konditionen stets problemlos erfüllt habe. «Wir sind mit der ‹Go easy›-Führung in Kontakt und werden auch die neue Situation prüfen, sind aber trotz allem überzeugt, dass der Hallenbetrieb gesichert ist und dass die versprochenen Aufgaben erfüllt werden», sagt Geri Müller. «Darlehen und Anlagen sind immer ein Risiko, dieses ist jedoch nicht grösser als anderswo. Warum die Betreiberfirma in diese Situation kommen konnte, sei ihm schleierhaft. «Das Vertrauen in die Go Easy Freizeit & Event AG ist jedenfalls nach wie vor da», so Müller.

Für Christian Koch kommt der Konkurs der «Go Easy»-Betreiberin ebenfalls überraschend. «Aufgrund der Berichterstattung hatte ich bereits am Dienstagabend Anrufer am Telefon, die sich erkundigten, ob nun die bevorstehenden Kurse und dann die Sport-Gala des Kantons im März im Go Easy stattfinden würden», sagt Koch. «Klar finden sie statt. Für uns ist entscheidend, dass der Betrieb weiterläuft und sich das Hallenzentrum entwickeln kann.»

Dass die BPM Sports Management GmbH als Betreiberin ihre Bilanz deponieren musste, ist für ihn nur schwer nachvollziehbar. «Es ist eines der wenigen Zentren dieser Art mit so guten Betriebs-Prognosen», räumt Koch ein.