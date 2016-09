Doch nicht nur die hiesigen Kantonschulen Baden und Wettingen waren vor Ort: Weitere 36 Fussballvereine nahmen am Anlass teil. Darunter Schulequipen aus der Westschweiz, und sogar ein Team aus der romanischen Sprachregion machten mit. Mit so vielen Fussballnarren verlangte dies den Organisatoren einiges ab. «Gutes spielerisches Niveau, ein toller Anlass mit sehr guter Organisation, das ist Werbung für den Fussball und den Sport», sagt Franz.

Fussball-Scouts vor Ort

Auch die etlichen Hobbykicker hatten sichtlich Spass daran, für einen Tag nicht die Schulbank drücken zu müssen. Wobei Hobbykicker in Anführungs- und Schlusszeichen stehen muss. Eine wahre Talentschmiede verbirgt sich hinter so mancher Mittelschule.

So ist der Event für viele sicherlich kein «Pläuschli»: Es geht hart zu und her unter den jungen Spielern. Hier versammeln sich die besten Mittelschulkicker, die die Schweiz zu bieten hat. Beispielsweise spielen in der Mannschaft der Alten Kantonsschule Aarau zwei U19-Nationalspielerinnen. Auch Sportgymnasiasten waren vor Ort.

Das weckte das Interesse zweier «Scouts». «Es geht darum, einen Eindruck über das Leistungspotenzial der Spielerinnen und Spieler zu schaffen und sich dann mit Spieler und Lehrkraft über Perspektiven zu unterhalten. Man habe auch schon passende Kandidaten auf dem Radar», versicherte Agostino Faga, Eigentümer von Sport-Scholarships.