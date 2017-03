Die Obersiggenthaler Gemeinderätin Marie-Louise Nussbaumer gibt ihr Amt Ende Jahr ab. "Die Aufgabe war sehr spannend und hat mir in all den Jahren viel Freude gemacht. Aber nach 13 Jahren Gemeindepolitik in der Exekutive und nach 17 Jahren kantonaler Politik im Grossen Rat möchte ich wieder mehr Zeit für meine Familie meine privaten Interessen haben", begründet sie ihren Entscheid. Nussbaumer ist zuständig für die Ressorts Hochbau, Liegenschaften, Umwelt, Energie und Sport.

Bei den Gesamterneuerungswahlen im Oktober will die SP ihren Sitz im Gemeinderat mit Aline Schaich verteidigen. Geht es nach dem Vorstand, soll die 36-Jährige soll an der Jahresversammlung am 20. März offiziell nominiert werden. Schaich ist im Obersiggenthaler Ortsteil Nussbaumen aufgewachsen und verbrachte hier ihre Schulzeit. Seit ein paar Jahren wohnt sie wieder in der Gemeinde. Sie ist sie als Personal- und Arbeitgeber­beraterin sowie Stellenkoordinatorin beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum RAV in Baden tätig. (PKR)