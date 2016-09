Zu «Kultur-Perlen», wie Fantoche eine darstelle, müsse man Sorge tragen. «Es ist beschämend, dass der Kanton Aargau gemessen an seinen Kulturbeiträgen nur auf Platz 20 liege», sprach Scholl den heute stets schwerer werdenden Stand der Kultur in den finanzpolitischen Diskussionen an.

Die Fantoche-Bilanz fällt auch 2016 erfreulich aus: Nach der Jubiläumsausgabe 2015 lockten die Organisatoren mit einem breiten, erneut leicht ausgebauten Programm. Knapp 24000 Eintritte und so viele Gäste wie noch nie konnte das 14. Festival verbuchen, wobei die zahlreichen frankophonen Filme dafür sorgten, dass man viele Festivalgäste und Filmfans in Badens Strassen französisch sprechen hörte. Laut Festivaldirektorin Annette Schindler ist bereits im Vorfeld bei der Selektion die Qualität des chinesischen Filmschaffens aufgefallen, was die Jury mit ihren Auszeichnungen bestätigte.

Einheimisches Schaffen geehrt

27 Filme sind aus total 1394 Einreichungen aus 79 Ländern für das Fantoche nominiert worden, 23 im «Kinderfilm-Wettbewerb», und mit dem «Schweizer Wettbewerb» (22 Filme von 81 eingereichten) wurde das einheimische Schaffen gebührend geehrt. Erstmals präsentierte das Festival nebst dem Wettbewerb ein «Hors Concours»-Programm mit Kurzfilmen, die durch ihre einzigartige Erzählweise, die Animationen oder durch politische Aussagen überzeugten.