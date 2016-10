Die Bevölkerung in der Region Baden fühlt sich eigentlich sicher. In der Umfrage der ZHaW gaben über 96 Prozent der Befragten an, sich "sicher" oder "sehr sicher" zu fühlen. Nachts ist das gute Gefühl naturgemäss etwas abgeschwächt, besonders bei älteren Menschen über 65 Jahren, wie die Stadt Baden am Mittwoch mitteilt.

Bei 66 Prozent der Befragten hat sich das Sicherheitsgefühl in den letzten Jahren nicht verändert. Gut 22 Prozent geben an, dass sie sich eher unsicherer fühlen als zuvor. Bei gut 6 Prozent ist das Gegenteil der Fall.

Im eigentlichen Wohngebiet fühlen sich knapp 98 Prozent "sicher" bis "sehr sicher". Nachts liegt der Prozentsatz bei gut 82 Prozent. Dieser Wert ist stark davon abhängig, wie gut die Beleuchtung ist. Den besten Wert gaben die Befragten den Gemeinden Ennetbaden und Freienwil.