Die beiden Jugendlichen Kawthar Khalil und Daniel Atanasov sitzen nach Schulschluss an den Schreibtischen im Schulhaus Pfaffechappe in Baden. Sie machen sich Notizen und hören ihrem Gegenüber aufmerksam zu. Was nach einer gewöhnlichen Nachhilfe-Lektion ausschaut, ist in Wirklichkeit das Mentoring der Integrations- und Berufsfindungsklasse (IBK) Baden. Dabei unterstützt eine rund 20-köpfige Arbeitsgruppe des Seniorenrats Region Baden spät immigrierte Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren, welche die IBK besuchen.

«Ich finde das Mentoring sehr gut, denn ich bin neu in der Schweiz», sagt Daniel Atanasov (17) in erstaunlich gutem Deutsch und fügt an: «Vor allem bin ich auf Hilfe angewiesen, wenn es ums Schreiben von Bewerbungen geht.» Der Mazedonier, der vor sieben Monaten mit der Familie in die Schweiz gekommen ist, möchte einmal Hochbauzeichner werden. Obwohl er über eine theoretische Vorbildung als Hochbauzeichner verfügt, hat er Mühe, eine Lehrstelle zu finden. «Viele Firmen, mit denen ich gesprochen habe, sagten mir, dass sie eine Person suchen, die der Sprache mächtig ist», sagt Heinz Peter Lacheta (78), der Atanasov seit August 2016 begleitet. «Jetzt sind wir vor allem daran, Deutsch zu lernen.»