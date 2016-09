Am 1. April dieses Jahres war es eine Mörserkugel, deren Fund man scherzhaft in dieser Zeitung bekannt machte. Diesmal handelt es sich offensichtlich nicht um einen Scherz. So erzählen Bauarbeiter beim Schulhausplatz, wie am Mittwoch kurz vor Mittag plötzlich Knochen zum Vorschein gekommen seien.

Die Stelle befindet sich beim Übergang zwischen Stadt und Bezirksgebäude. Die Bauarbeiter hätten einen Teil der Knochen fein säuberlich verpackt und an einen sicheren Ort gebracht, den Fundart vor den Händen Neugieriger abgedeckt und geschützt.

Jetzt hat auch Baden seinen «Ötzi», könnte man leichtfertig sagen. «Ein solcher spektakulärer Fund fehlt uns tatsächlich noch», sagt Historiker Bruno Meier und lacht. Nicht nicht nur in den Bädern selbern stösst man bei Grabungen heute noch wiederholt auf Gebeine oder Gegenstände aus der Römerzeit oder dem Frühmittelalter. In der Tat aber fehlt der Stadtgeschichte noch ein Fund aus der Zeit von 3000 Jahre vor Christus oder noch früher.