Der Widerstand gegen den ersten ständigen Blechpolizisten im Aargau war gross und mündete in eine Motion, eingereicht Grossrat Martin Keller (SVP). In seinem Vorstoss verlangt Keller, dass Radarfallen auf Kantonsstrassen nur bei unfallträchtigen Abschnitten und in Ausnahmefällen bewilligt werden dürfen. Die Gstühl-Kreuzung sei weder unfallträchtig noch ein Ausnahmefall. Deshalb dürfe der Kanton die Bewilligung für den Blechpolizisten nicht erteilen.

Voraussetzungen nicht gegeben

Der Regierungsrat teilt die Ansicht des Motionärs weitgehend und ist bereit, die Motion entgegenzunehmen. So sieht die Regierung die Voraussetzungen, die für eine Bewilligung einer stationären Radarfalle notwendig sind, bei der Gstühl-Kreuzung als nicht gegeben. Falls der Grosse Rat die Motion dem Regierungsrat folgt und die Motion überweist, kommt an der Gstühl-Kreuzung definitiv kein fixer Blechpolizist zum Einsatz.

„Ich bin dankbar und erfreut über die Antwort des Regierungsrates“, erklärte Motionär Martin Keller. Sie zeige, dass die Regierung zusammen mit der Kantonspolizei die bisherige Sicherheits-Strategie ohne fixe Radarfalle konsequent weiterverfolge.

Tatsächlich hält der Regierungsrat in seine Antwort fest, dass die Verkehrssicherheit aus objektiver Sicht im Aargau bisher keinen Einsatz von fest montierten Radarfallen erfordere.