Stapelweise Bleche mit Vanillegipfeli, Lärm und der Geruch von frisch gebackenem Zopf begrüsst einem beim Betreten der Backstube. Dominik Frei zeigt die Produktionsstätte der Bäckerei Frei in Nussbaumen und führt durch die Arbeitsplätze.

«Frisch gebackener Zopf ist für mich der Inbegriff vom Backen», sagt Frei. Das sei für ihn wie ein Stück Heimat. «Das alles hier wurde 1993 gebaut» erklärt Frei beim Rundgang durch die Bäckerei. «Zuerst wurde der Kühlraum gebaut, dann die restlichen Räume darum herum. So hat man beim Arbeiten immer Tageslicht.»

Seit vier Uhr morgens steht er in der Backstube. Die schönste Zeit des Tages, wie er findet. «Früh am Morgen ist es herrlich ruhig. Perfekt, um den Tag zu beginnen.» Frei arbeitet nicht nur früh morgens, sondern auch am Wochenende. «Manche Menschen können sich das vielleicht nicht vorstellen. Ich kann es mir dafür nicht vorstellen, samstags zwischen zehn und zwölf Uhr Einkäufe zu tätigen.»

Von Jersey nach Ehrendingen

Dominik Frei hat zusammen mit seinem Bruder Hansjörg Frei vor zwei Jahren die Führung des Unternehmens übernommen, das in diesem Jahr das 50-Jahr-Jubiläum feiert. Auch die zwei Schwestern arbeiten im Betrieb mit: Esther Frei als Leiterin der Filiale in Nussbaumen im Markthof und Susanne Frei im Bereich Administration und Personalwesen.

Gegründet wurde das Unternehmen 1967 von den Eltern Toni und Marianne Frei. Nachdem das Paar zwei Saisons auf der Kanalinsel Jersey gearbeitet hatte, wurde den Beiden im Alter von 25 Jahren in Ehrendingen angeboten, eine Bäckerei zu übernehmen. «Das waren damals abenteuerliche Umstände für die beiden», sagt Dominik Frei.

«Jeden zweiten Tag mussten sie eine neue Sicherung reinschrauben. Ausserdem hatte ihr Maschinenpark nur einen Motor, und ständig mussten die Keilriemen gewechselt werden, je nachdem, welche Maschine gerade gebraucht wurde.» Das Ehepaar startete mit einem kleinen Eigenkapital, nur zu zweit, er in der Backstube und sie im Verkauf. Erst nach zwei Jahren hatten sie den ersten Lehrling, der sie unterstützte.

Flexibilität als Erfolgsrezept

Im Gegensatz zur damals herrschenden Tradition hatte die Familie Frei ihr Geschäft nicht in ihrem Wohnhaus. «Dadurch waren wir flexibler» so Frei. Mit der Zeit war klar, dass das Potenzial für eine Bäckerei im kleinen Oberehrendingen nicht besonders gross war. Deshalb beschloss man, den Standort nach Nussbaumen zu verlegen.