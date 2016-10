Sein Interesse an Bewegung kann Galli in seiner Kindheit verorten: Schon als kleiner Junge habe er sich gerne bewegt und das, obwohl viele seiner Verwandten übergewichtig waren. Doch da seine Eltern in der Gastronomie arbeiteten, wurde ihm gesundes Essen in die Wiege gelegt. Als in seiner Familie chronische Rückenleiden auftraten, begann Galli sich für den menschlichen Körper zu interessieren. Nach dem Militärdienst habe er sich dann zwischen dem Studium für Sportwissenschaften und Medizin entscheiden müssen: Er hatte beide Aufnahmeprüfungen bestanden. Galli entschied sich für Sportwissenschaften an der Universität Basel. «Ich wusste einfach, Sport werde ich lebenslang machen und lieben.» Nach seinem Bachelor zog es ihn über die Grenze nach Leipzig, dort absolvierte er die Ausbildung zum Sporttherapeuten mit dem Schwerpunkt auf Herz- und Lungenrehabilitation. «Meine Idee war es da schon, mich einmal selbstständig zu machen», sagt Galli.

Er hat keine Lieblingskunden

Erste Berufserfahrungen konnte er dann in der Universitätsklinik Balgrist «movemed» in Zürich machen. Noch heute arbeitet er zwei Tage in der Woche dort. «Ich profitiere stark vom fachlichen Austausch.» Ein weiterer Grund ist, dass seine Firma noch nicht genug abwirft und das, obwohl ein Training beim Profi 200 Franken pro Stunde kostet. Er habe eben auch nie Unterstützung von fremden Geldgebern gewollt. «Von Anfang an habe ich alles selber finanziert.» Genauso selbstständig führt Galli seine Firma: Er trainiert alle Kunden persönlich und erledigt nebenbei auch die administrativen Arbeiten. Sollte er zu viele Anfragen bekommen, helfen zwei Personaltrainer aus. Angestellte hat er bislang keine. Deshalb nehme er immer nur acht bis zehn Kunden gleichzeitig. «Mehr wäre dann doch zu viel.» Denn ihm sei wichtig, sich auf jede Person, die er trainiert, einlassen zu können.

Die Frage ob er Lieblingskunden hat, verneint Galli. «Ich bin in der luxuriösen Lage, dass ich Nein sagen kann.» Das habe er aber bisher noch nie machen müssen. Grundsätzlich sei jeder Kunde auf seine Weise eine neue Herausforderung. Am häufigsten kämen Menschen mit Übergewicht zu ihm. Aber auch Geschäftsleute, denen es bloss an Bewegung fehle. «Manche Menschen brauchen einfach jemanden, der sie anspornt.» Zwar schreie er niemanden an, doch er nehme auch kein Blatt vor den Mund, wenn jemand immer den Lift benutze. Wieso aber kommen auch Spitzensportler zu ihm? Galli: «Selbst im Spitzensport kann man einiges falsch machen.» Aus Tradition heraus würde oft jahrelang falsch trainiert. In solchen Fällen müsse er zum Umdenken anregen.