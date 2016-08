Arsen Cam (63) zählt zu den Kebab-Pionieren in der Schweiz. Bereits in den frühen 80er-Jahren, als hierzulande noch kaum jemand wusste, was ein Kebab überhaupt ist, hatte er eine Döner-Bude in Spreitenbach. Von sich aus hätte es der zurückhaltende, herzliche Mann nie erwähnt, aber auf Nachfrage sagt er: «Ja, ich glaube, ich war der erste Kebab-Verkäufer der Schweiz.» 1993 schaffte er es sogar ins Guinness-Buch der Weltrekorde: Beim Einweihungsfest der renovierten Badener Hochbrücke zwei Jahre zuvor hatte er den schwersten Kebab der Welt hergestellt: 211,4 Kilo wog der Drehspiess aus tranchierter Kalbsbrust.

Seit 26 Jahren betreibt Cam seinen Kebab-Stand im Einkaufszentrum Markthof in Obersiggenthal, jeweils am Freitag und Samstag. Beinahe hätte er nun vom Areal verschwinden müssen. Im Frühling waren Vertreter der «Vereinigung Einkaufszentrum Markthof» beim Kebab-Stand aufgetaucht, um Cam mitzuteilen, dass die Mietpreise angepasst würden, pro Tag müsse er künftig doppelt so viel für seinen Platz bezahlen. «Ich sagte ihnen, ich könne mir diese Miete nicht leisten», erzählt Cam. Der gelernte Feinmechaniker war vor 36 Jahren aus der Türkei in die Schweiz gekommen, kann seinen Beruf aber aufgrund eines Rückenschadens nicht mehr ausüben, ist nur noch zu 50 Prozent arbeitsfähig.