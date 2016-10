Auf nicht wenigen Briefkästen in der Schweiz ist ein «Keine Werbung»-Kleber angebracht. Das ist vor allem der Schweizerischen Post im Dorn im Auge, besteht doch die Hälfte der beförderten Post aus Werbepost. Und das Geschäft mit unadressierten Webesendungen harzt: 2015 ging es um 1,7 Prozent zurück.

Kein Wunder also, setzt die Post alles daran, die Kleber möglichst wieder verschwinden zu lassen. Rund 330 000 Schweizer Haushalte – darunter auch Haushalte in Baden und Ennetbaden – haben in den letzten Tagen Post vom gelben Riesen bekommen mit der Überschrift «Jetzt gratis von attraktiven Warenmustern profitieren. In ihrem Wohngebiet verteilen wir von Oktober bis Dezember 2016 jeden Monat ein attraktives Warenmuster.»

Einzige Bedingung: Der Briefkasten darf nicht mit einem «Keine Werbung»-Kleber versehen sein. Oder noch besser: «Sie können auch den beiliegenden Aufkleber ‹Werbung OK› nutzen, um einen bestehenden Kleber einfach zu überkleben.» Denn nur dann darf die Post den Kunden Werbung – und dazu gehören auch Warenproben wie Bouillonwürfel oder eine Packung Müesli – zusenden.