«Ich verstehe, wenn einige Obstbesitzer dem Früchtesegen nicht mehr Herr werden», sagt Suter. Aber man müsse die Äpfel und Birnen ja nicht liegenlassen, sondern könne sich an fleissige Sammler wenden, die etwas Sinnvolles damit machen. «Von denen gibt es einige in der Region – nur sind sie vermutlich einfach noch zu unbekannt.»

So lesen beispielsweise Klienten der Arwo Stiftung für Behinderte in Wettingen seit rund fünf Jahren Äpfel in Rüfenach auf. Einen Teil der Früchte verarbeitet der Besitzer der Bäume selber zu Most. Den Rest holen die Klienten und Angestellte der Arwo ab. Rund 600 Kilogramm Äpfel kommen jeweils pro Jahr zusammen. Daraus entstehen 400 Säckli gedörrte Apfelringli, die in der Arwo Boutique verkauft werden. Die Stiftung und der Obstbesitzer fanden dank eines ehemaligen Angestellten zusammen, der ebenfalls in Rüfenach wohnt. Er kennt den Besitzer persönlich und vermittelte den Kontakt. Und falls noch mehr Bauern oder Privatpersonen nicht wissen, was mit den vielen Früchten anfangen: «Wir würden auf jeden Fall noch weiteres Obst nehmen», sagt Petra Müller von der Arwo.

Regelmässig unterwegs im Herbst ist auch der Wettinger Daniel Rub, dessen Milchexpress über die Dorfgrenzen hinaus bekannt ist. Er presst die Äpfel zu Most und verkauft den Saft in seinem fahrenden Laden.

«Wenn die Leute wieder vermehrt Produkte aus der Region konsumieren würden», so Suter, «lohnte es sich sicher auch wieder eher, Obstbäume und Sträucher zu pflegen». Denn diese würden nicht nur Früchte liefern, sondern seien zudem wichtige Lebensräume für eine Vielfalt von Tieren.