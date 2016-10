Und siehe da – in der Sommerpause haben sich sämtliche Wünsche von Ferrari erfüllt. Zwar haben im Vergleich zum letzten Jahr vier Spielerinnen den Verein verlassen, aber es sind gleich neun neue Akteurinnen dazugestossen. «An einem Plauschturnier im Mai haben wir viele gute Spielerinnen gesehen und diese angefragt, ob sie nicht Lust hätten, für Baden zu spielen», blickt Ferrari zurück.

Wille und Technik stimmen

Diese Taktik hat sich ausbezahlt. Das NLB-Team zählt in diesem Jahr nicht weniger als 14 Spielerinnen, darunter auch die Deutsche Sophie Witte, die drei Jahre am College in Amerika und danach in der 1. Bundesliga in Deutschland gespielt hat. «Mit ihren 1,90 Metern Körpergrösse hilft sie uns enorm. Dank ihr haben wir im Angriff deutlich mehr Optionen», freut sich Ferrari. «Auch die anderen neuen Spielerinnen sind technisch auf einem hohen Level und bringen den nötigen Willen mit. So hat die Vorbereitung richtig Spass gemacht.»

Während der Saisonvorbereitungen hat die Mannschaft dreimal pro Woche trainiert. Erstmals waren intensive Laufschul- und Koordinationsübungen ein fester Bestandteil davon. Auch Trainer Ivan Jankovic ist zufrieden mit der Vorbereitung seiner Mannschaft, warnt aber vor zu hohen Erwartungen. «Wir haben viele neue Spielerinnen in der Mannschaft. Daher gibt es noch viel zu tun, bis alle genau wissen, wer wann wo sein muss.»

Dennoch glauben sowohl Jankovic als auch Ferrari, dass in dieser Saison für die Badenerinnen mehr drinliegt, als noch in der letzten Spielzeit. «Das Potenzial der Mannschaft ist deutlich grösser. Da wir mehr Optionen haben, können wir unsere Kräfte besser einteilen und in den Matches häufiger wechseln», so Ferrari.

Zum Meisterschaftsauftakt wartet am Samstag das Auswärtsspiel gegen den BC Arlesheim. Ein Gegner, den die Badenerinnen im Griff haben sollten. Und wer weiss, wohin die Reise der Frauenequipe von Baden Basket 54 nach einem erfolgreichen Saisonstart führen wird.