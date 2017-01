Wenig später kehrt Z.S. erneut zurück zum Badener Büro, wo er den Hinweis auf die Bedrohung entdeckt. Er greift zur Handykamera und filmt sich vor der verschlossenen Türe der Arbeitslosenkasse. «Das ist purer Kindergarten», enerviert er sich im kurzen Film und wettert erneut gegen die Badener Institution: «Und so etwas kommt von einer staatlichen Einrichtung, von Leuten, die Menschen helfen sollen, die weder Job noch Geld haben.»

«Die Drohung war massiv.»

Im Gespräch mit der Regionalsender Tele M1 will Z.S. von einer Bedrohung aber nichts Wissen: «Ich bin immer sachlich geblieben», beteuert der junge Mann und erklärt: «Doch der Sachbearbeiter ist laut geworden, ich bin laut geworden. Und dass soll nun eine Bedrohung sein? Das verstehe ich nicht.»

Ganz anders sieht dies der Kanton, der für die Badener Arbeitslosenkasse zuständig ist. Die Schliessung sei durchaus nötig gewesen, wie Giovanni Pelloni vom kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit gegenüber Tele M1 erklärt. «Die Drohung war massiv, wir mussten sie ernst nehmen. Die Sicherheit unserer Mitarbeiter hat absolute Priorität.»

Aus der Sache gelernt

Weil die Mitarbeiter der Arbeitslosenkasse nach dem Vorfall die Polizei rufen, stellt sich Z.S. wenig später auf dem Posten und die Schliessung wegen Bedrohung kann aufgehoben werden.

Der junge Mann will aus der Sache gelernt haben, wie er gegenüber Tele M1 erklärt: «Man sollte alles immer in Ruhe erklären. So möchte ich es künftig tun.» Vor allem möchte er nun aber so schnell wie möglich eine neue Stelle finden, damit er nie wieder bei der Badener Arbeitslosenkasse vorstellig werden muss. (luk)