Die Entdeckung der Badener Thermalquellen durch den helvetischen Jüngling Siegawyn, der nach einer verloren gegangenen Ziege seiner Geliebten Ethelfrieda suchte, ist Sage. Die Zeit der 2000 Jahre Heilquellen und Badefreuden ist Geschichte. Nachdem 1963 mit der Eröffnung des Thermalbades und 1980 des Aussenbades letztmals grosse Meilensteine gesetzt wurden, ging es kontinuierlich abwärts mit dem Kurort. Auch das ist nun Geschichte.

Denn in den grossen Bädern, wie die Badener Seite des Kurgebietes genannt wird, soll mit dem heutigen Tag die Zukunft beginnen, so, wie sie Jahre zuvor auf der anderen Seite der Limmat in den kleinen Bädern Ennetbadens ihren Anfang genommen hatte. Ein Blick zurück im Telegrammstil auf eine von Enttäuschungen, Hoffnungen und Zerreisspropen geprägte Zeit.