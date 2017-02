Überglücklich habe der Gast, der nicht mit Namen genannt werden möchte, zu Protokoll gegeben: «Ich habe mir gerade ein renovierungsbedürftiges Haus gekauft, mit diesem Geld kann ich nun gleich mit den Umbauarbeiten beginnen, das ist natürlich sehr cool.» Grosse Veränderungen in seinem Leben durch diesen Gewinn wolle er ansonsten nicht, es sei jedoch beruhigend zu wissen, künftig über ein schönes Polster zu verfügen. Auch die Casino-Mitarbeiter durften sich freuen, habe sich der Gewinner doch überaus grosszügig gezeigt und den Mitarbeitern ein nennenswertes Trinkgeld zukommen lassen.

Die 3,03 Millionen Franken sind der der zweithöchste Jackpot in der Geschichte des Grand Casino Baden seit dessen Eröffnung im Juli 2002. Der grösste Jackpot wurde mit knapp 5 Millionen Franken vor ziemlich genau zehn Jahren geknackt (siehe Tabelle). Im Jahr 2015 Jahr wurden insgesamt 64 Jackpotgewinne mit einer Gesamtsumme von 1,7 Mio. Franken erzielt. Nicht ganz so hoch ist die Rekordgewinnsumme beim Grand Jeu (Roulette/Black Jack). 2010 gewann ein Deutscher Geschäftsmann beim Roulette innerhalb von drei Tagen 2,1 Millionen Franken, wobei er bei einem einzigen Spiel über eine halbe Million Franken abholte.

Sieben Casinos sind beteiligt

Hoch erfreut über den Gewinn, ist auch Casino Chef Detlef Brose. «Es freut uns natürlich, dass einer unserer Gäste den Swiss Jackpot geknackt hat. Um diesen wird gleichzeitig in sechs anderen Casinos gespielt. Das ist natürlich beste Werbung für das Grand Casino Baden.» Sechs Prozent aller Einsätze der Swiss-Jackpot-Casinos fliessen in den grossen Jackpot. In Baden kann an 10 von insgesamt 322 Spielautomaten um den Swiss Jackpot gespielt werden.

Jackpot hin oder her: Die Spielerträge in den letzten Jahren sind auch in Baden rückläufig. Mit einem Bruttospielertrag von 61,8 Mio. Franken belegt das Badener Casino hinter den Casinos von Montreux (72,6 Mio.) und Zürich (63,9 Mio.) den dritten Platz in der Schweiz.

Einen argen Dämpfer musste die Stadtcasino Baden AG letzten Herbst verkraften, als der Verwaltungsgerichtshof in Wien – das höchste Verwaltungsgericht im östlichen Nachbarland – die vor gut zwei Jahren erteilte Konzession für ein Casino im Wiener Palais Schwarzenberg definitiv aufgehoben hat.