Es war eine Tat, die das Dorf erschütterte: Am 14. Juni 2016 wurde der 18-jährige Ken in einem Waldstück oberhalb von Fislisbach tot aufgefunden. Als die Polizei eintraf, war der junge Mann schon tot, erschossen mit einer einzigen Patrone. Noch am selben Abend verhaftete die Polizei einen Tatverdächtigen, den 17-jährigen S. N.* (Name der Redaktion bekannt).

Weil der mutmassliche Täter minderjährig war, kommt das Jugendstrafrecht zur Anwendung. Dieses sieht, anders als das Erwachsenenstrafrecht, den Ausschluss der Öffentlichkeit vor. Deshalb machte Fiona Strebel, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, schon damals kaum Angaben zum Tötungsdelikt.

So ist bis heute unklar, weshalb sich die beiden Jugendlichen im Wald verabredet hatten, was für eine Tatwaffe der Schütze einsetzte, wie er an diese kam und was sein Motiv für den tödlichen Schuss ist.