Nach dem einstündigen Neujahrkonzert mit Vokalmusik aus Skandinavien, die von Meret Roth (Sopran), Sarah Widmer (Alt), Daniel Pérez (Tenor), Jonas Atwood (Bass) und Wilma Neumann an der Orgel vorgetragen wurde, war die Spreitenbacher Bevölkerung zum Apéro ins nahegelegene Pfarreiheim eingeladen. Doch noch bevor man in die warmen Räumlichkeiten eintreten konnte, wünschte der ortseigene Kaminfeger Roland Frei jedem einzelnen Besucher viel Glück im neuen Jahr und beschenkte ihn mit einem Glückskäfer - auf diese Weise kann das angebrochene Jahr ja nur gut verlaufen. Im Innern des Pfarreiheims waren die Damen des Trachtenvereins Spreitenbach dann für das leibliche Wohl der Besucher besorgt.

Von international bis kommunal

In seiner Neujahrsansprache ging Gemeindepräsident Valentin Schmid in einem internationalen und nationalen Rückblick auf das vergangene Jahr ein, sprach von den Wetterkapriolen im Februar, über die Wahlen, die neuen Schweizer an der FIFA-Spitze, verschiedenste sportliche Highlights wie den Gesamtweltcupsieg von Lara Gut, der Fussball-Europameisterschaft, dem olympischen Sommerspielen, aber auch den vielen Terroranschlägen, der Wahl des neuen US-Präsidenten Donald Trump oder dem Brand in einem Aroser Hotel. Valentin Schmid ging dann aber auch auf die kommunale Ebene ein: „Spreitenbach wird sich weiterentwickeln und ich erhoffe mir eine baldige Lösung in Sachen HGO. Zudem stehen in diesem Jahr kommunale Wahlen an.“ In diesem Sinne wünschte der Spreitenbacher Gemeindepräsident allen Anwesenden „es guets Nois“.