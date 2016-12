Das Prinzip ist simpel: Jeder kann sich anmelden und eine Petition lancieren. Anschliessend hat man 30 Tage Zeit, online Stimmen zu sammeln. Unterstützen genug Leute eine Petition, transponiert unsere Zeitung das Anliegen direkt an die Verantwortlichen auf kommunaler Ebene. Wobei die benötigte Anzahl Stimmen, die eine Petition benötigt, von der Grösse der jeweiligen Gemeinde abhängig ist.

Auch in der Region Baden und Zurzach wurden bereits die ersten beiden Petitionen lanciert. So fordert Gabriela Domeisen, die Betreiberin der Galerie «Streetart limited», in ihrer Petition «Streetart: Mehr Farbe ins Grau» Platz für Strassenkunst. «Es gibt in der Stadt viele graue Betonwände, die man mit etwas Farbe aufpeppen könnte», sagt Domeisen.