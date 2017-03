Die eine Ursache des Problems, der starke Rückgang der durch Firmen bezahlten Steuern, sei augengefällig. Diese Steuern seien allerdings ein Abbild der Konjunkturzyklen, die nach Abwärtsbewegungen auch wieder aufwärtsgehen und deshalb durch Verschiebung von Investitionen kompensiert werden könnten.

Wesentlich bedenklicher für die Stadt Baden sei es, dass die Steuerkraft der natürlichen Personen im Jahre 2016 abgenommen habe. Korrekturen seien dringend nötig, «werden aber Jahre brauchen, um sich auszuwirken».

Ebenfalls bedenklich sei die starke Aufwandsteigerung über die letzten Jahre. Seit dem Jahr 2014 seien die Ausgaben diverser städtischer Abteilungen um mehr als 4 Prozent gewachsen, so für Behörden und Personal, Entwicklungsplanung, öffentliche Sicherheit, Kultur, Soziale Dienste und Volksschule. «Man muss sich schon fragen, ob es sich Baden leisten kann, 19 Abteilungsleiter zu beschäftigen.»

«Sparprogramm reicht nicht aus»

Das Sparprogramm «Optima» reiche bei weitem nicht aus, um die Stadt Baden wieder fit für die Zukunft zu machen. «Verzicht auf Dienstleistungen war scheinbar nie Thema, dafür wurde immer öfter wiederholt, man müsse den natürlichen Personen via Steuererhöhung mehr wegnehmen. Es scheint, dass der Stadtrat den Weg gehen will, der am wenigsten Kreativität, am wenigsten Führungsstärke und am wenigsten Denken erfordert.» Steuererhöhungen seien nie kategorisch auszuschliessen. Sie müssten aber als ultima ratio am Ende eines Denkprozesses stehen, sagt Füllemann.

