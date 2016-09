Doch es ist anders gekommen: «Die 500 Stimmen Vorsprung sind ein Beweis für das grosse Vertrauen, das mir die Wettinger entgegenbringen», sagte sie. «Dafür bedanke ich mich bei der Bevölkerung.» Nun sei sie hoch motiviert, das Amt anzugehen. Und während an der Feier mit Familie und Freunden mehr und mehr Gratulanten eintrafen, darunter SP-Gemeinderat Markus Maibach, Gemeinderat Philippe Rey (parteilos) und alt-Gemeinderat Felix Feiner (SP), lächelten Ernst und Feri für die Fotografen um die Wette.

Angestossen wurde übrigens auch auf der Verliererseite: Franz-Beat Schwere machte aus einer potenziellen Siegesfeier kurzum einen Dankesapéro für seine Wahlhelfer und Unterstützer. «Ich hätte mit einem knapperen Resultat gerechnet», sagte er noch vor dem Apéro. Er sei mit dem Resultat aber zufrieden. Ob er erneut zur Gemeinderatswahl antreten wird, falls Gemeindeammann Markus Dieth (CVP) am 23. Oktober in den Regierungsrat gewählt wird, wollte er gestern noch offenlassen. «Wir werden das in der Partei in den kommenden Tagen diskutieren.»