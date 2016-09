Die Exekutive Wettingens steht vor einer kleineren Rochade. Zum einen, weil am 25. September die Ersatzwahl für die vorzeitig zurücktretende Gemeinderätin Yvonne Feri (SP) stattfindet. Zum anderen, weil Gemeindeammann Markus Dieth am 23. Oktober oder im zweiten Wahlgang am 27. November in den Regierungsrat gewählt werden könnte. Dann nämlich würde neben dem Ammann- auch ein Gemeinderatssitz frei.

Die Kandidaten für das Ammannamt können bis jetzt an einem Finger abgezählt werden: Der Einzige, der seine Ambitionen offengelegt hat, ist Gemeinderat Roland Kuster (CVP). Im Ratskollegium winken Vizeammann Antoinette Eckert (FDP) und Daniel Huser (SVP) ab, während sich Markus Maibach (SP) und Philippe Rey (parteilos) noch nicht festlegen wollen: «Ich äussere mich erst, wenn klar ist, dass Markus Dieth als Regierungsrat gewählt ist. Das macht die Ausgangslage auch spannender», sagte Rey (siehe az vom 1.9.).

Wenn es aber darum geht, wer in den Gemeinderat nachrutschen könnte, öffnet sich der Fächer der Kandidaten, wie eine Umfrage bei den Parteien zeigt.