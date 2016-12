Noch am Montagabend bestritt der Schweizer Handball-Star Andy Schmid (33) mit den Rhein-Neckar Löwen ein Bundesligaspiel – am Mittwochmorgen stand der Luzerner bereits in der GoEasy-Arena in Siggenthal Station. Diesmal war aber kein Spitzenspiel angesagt, sondern mehrere Trainings mit 53 handballbegeisterten Jugendlichen aus der ganzen Schweiz. Die 12- bis 16-Jährigen werden noch bis Samstag anlässlich des Sportheon-Camps in der Heimarena des TV Endingen weilen.

«Wir sind sehr stolz, dass wir hier bei uns zwei absolute Topspieler begrüssen dürfen», sagte Christian Meier, Organisator und Vize-Geschäftsführer der Berner Firma BPM Sports Management, bevor die Trainings starteten. Denn neben Andy Schmid war auch die Aargauer Nationalspielerin Lisa Frey (21) zu Besuch. Allerdings trainierte sie nicht mit den Jungen: Sie hatte sich anlässlich der WM-Qualifikation vor drei Wochen das Kreuzband gerissen. Dies hielt Frey jedoch nicht davon ab, am Spielfeldrand Autogramme und Tipps zu geben sowie für Selfies bereitszustehen.

Mit dem Vorbild trainieren

«Ich hätte es mir auch nicht zweimal überlegt, wenn es zu meiner Zeit ein Camp mit einem Aushängeschild wie Andy Schmid gegeben hätte», sagte Lisa Frey mit einem Lachen, während sich die Jugendlichen der ersten Trainingsgruppe jeweils zu zweit in der Halle warmspielten. Dann fügte die Rückraumspielerin an: «Als ich in ihrem Alter war, wurde auch sehr viel Wert auf Passen und Fangen gelegt. Das hat sich extrem bewährt.»