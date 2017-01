Im Juli 2015 unterlag der damalige SP-Einwohnerrat Erich Obrist in der parteiinternen Ausmarchung für die Stadtratsersatzwahl von Daniela Berger in geheimer Stimmung mit 22 zu 19 Stimmen Jürg Caflisch (Grossrat). Einen Tag vor Ablauf der gesetzlichen Frist meldete sich Erich Obrist dann als Parteiloser mit einem starken Wahlkomitee im Rücken für eine Kandidatur an. Bereits damals wurde Obrist in diesem breit abgestützten Komitee mit Mitgliedern aus allen bürgerlichen wie auch nichtbürgerlichen Parteien als möglicher Kandidat für die Stadtammannwahlen 2017 gehandelt.