Seit Freitag strömen sie wieder ins «Tägi» nach Wettingen, die Liebhaber von Antiquitäten- und Sammlerwaren: Noch bis Sonntag findet im Sport- und Kongresszentrum die beliebte Messe mit 97 Ausstellern statt.

«Nicht nur vom Aargau und aus dem Kanton Zürich kommen die Besucher», sagt Jakob Brand und fügt an: «Sie kommen auch von Deutschland und aus der Westschweiz.» Es sind nun bald 40 Jahre, dass Brand mit seiner Ehefrau Dora die Antiquitäten- und Sammlermesse organisiert. «Zu Beginn waren wir in der Markthalle in Brugg. Seit 31 Jahren sind wir im ‹Tägi›.» Der Ort sei ideal, vor allem für Familien. «Während die Eltern an der Messe sind, können sich die Kinder im Hallenbad oder auf der Eisbahn vergnügen», sagt der Veranstalter.



Der Andrang im «Tägi»-Saal war bereits am gestrigen Eröffnungstag gross. So gab es für die Besucher allerlei zu sehen: von alten Uhren, zu Silberbesteck und Taschen bis hin zu Ohrringen.



31. Antiquitäten- und Sammlermesse:

Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr; Eintritt 6 Franken; Sport- und

Kongresszentrum Tägerhard Wettingen.