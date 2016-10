Ein Boulevard für alle Verkehrsteilnehmer

Erste Wohnsiedlungen machten bereits den Auftakt. Die über 150 Wohnungen gingen «ab Blatt» weg, das heisst, noch bevor die Baukräne positioniert waren. Die Häuser grenzen an die Landstrasse, die sich durch das gesamte Dorf zieht und zum «Spreiti-Boulevard» werden soll. «Aber nicht so wie man das von den Champs-Élysées in Paris kennt», sagt Oliver Hager, Leiter der Spreitenbacher Bauverwaltung. «Die Landstrasse wird heute vom Autoverkehr dominiert.»

Künftig sollen alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt die Strasse nutzen. «Baumalleen werden sie für Fussgänger und Radfahrer zusätzlich attraktiv machen», ergänzt Hager. Ziel ist, dass sich die alten Quartiere – und insbesondere das alte Wohnblockquartier Langäcker – wieder zur Landstrasse hin öffnen. Auch weil die Limmattalbahn ab dem Shoppi-Tivoli bis zum Bahnhof Killwangen-Spreitenbach am anderen Ende des Dorfs auf dem künftigen Boulevard fahren wird.

Ebene plus 1 (E+1) heisst das Konzept, das die Mini-City für Fussgänger attraktiver machen soll. Die Idee: Fussgänger können vom Wohngebiet südlich der Landstrasse bis zur Limmat gehen, ohne je eine Strasse betreten zu müssen. Sie werden eine ganze Reihe von Stegen und Brücken zwischen den Gebäuden nutzen können. Investoren, die in Spreitenbach bauen, müssen den Anschluss an dieses Fussgängernetz sicherstellen und finanzieren.