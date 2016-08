Noch rollt eine grosse Gerüstleiter über den Holzboden des ehemaligen Kinos Royal in Baden. Doch bereits diesen Freitag öffnet das Kulturlokal seine Türen wieder – diesmal unter neuer Führung. «Wir sind eine Royalfangruppe, die den Kulturbetrieb aufrechterhalten möchte», sagt Andriu Deflorin, Vereinspräsident des siebenköpfigen Teams.

Aber der erste Eindruck täuscht: Das Royal wird keiner Totalrevision unterzogen. «Das Royal bleibt weiterhin eine Plattform für Nischenkultur. Wir ergänzen das Programm jedoch um einige Stilrichtungen», sagt Deflorin. Auch am Royal-Look soll sich grösstenteils nichts ändern, nur das Fumoir und die Toiletten erhalten einen neuen Anstrich. Ausserdem sorgt ab Freitag eine neue Soundanlage für eine bessere Akustik.

Royal für ein weiteres Jahr

An der Wiedereröffnungsparty erwartet die Besucher ein bunter Mix aus Konzerten und Shows. «Es wird einen Spannungsbogen zwischen verschiedenen Musikstilen, Tanz und Zauberei geben, aber auch einige Überraschungen», sagt Deflorin und fügt an: «Allerdings wird das Wiedereröffnungsfest nicht so gross ausfallen wie das Abschlussfest.» Zur Erinnerung: Im Mai verabschiedete sich der alte Betriebs- und Trägerverein Royal mit einer grossen Sause über das Wochenende vom beliebten Kulturlokal.