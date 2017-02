Vor etwas mehr als einem Jahr wurde das grösste Sport- und Leistungszentrum des Kantons Aargau eröffnet: Die GoEasy-Arena in Siggenthal Station. Kosten: 13 Millionen Franken. Hier trägt unter anderem der NLB-Handball-Verein TV Endingen seine Heimspiele aus; zum Zentrum gehören aber auch ein Bowling- und Fitnesscenter, ein Sporthotel und ein Restaurant.

Die Besitzerin des Zentrums, die GoEasy Freizeit & Event AG um Verwaltungsratspräsident Beat Anliker, hat den Betrieb im Juli 2016 per Vertrag an die Firma BPM Sports Management GmbH ausgelagert. Diese war nun mit Ausnahme des Fitnesscenters für das Tagesgeschäft des ganzen Zentrums zuständig, also den Unterhalt der Halle, den Betrieb von Hotel, Restaurant und Bowlingcenter, die Zusammenarbeit mit den Vereinen, das Durchführen von Kursen und Sportwochen.

Die Betriebsfirma hat nun ihre Bilanz deponieren müssen, wie Tele M1 am Dienstag berichtet. In einem Schreiben an die Gläubiger heisst es: «Wir informieren Sie, dass die BPM Sports Management GmbH als Betreiberin der GoEasy Arena zahlungsunfähig ist. Per 23. Januar wurde die Bilanz deponiert. Somit sind wir gezwungen, unsere Aktivitäten in der GoEasy -Arena einzustellen. Wir bedauern diese Entwicklung zutiefst.»

Mehrere 10'000 Franken Schaden für GoEasy-Freizeit & Event GmbH

Beat Anliker hält fest: «Wichtig ist zu betonen, dass die Bilanz der Bebreiberfirma deponiert wurde. Die Besitzerfirma, die GoEasy Freizeit & Event AG, ist kerngesund, wir sind nicht in Bedrängnis.» Er habe den Vertrag aufgelöst, bevor die Betreiber-Firma ihre Bilanz deponiert habe, hält Anliker fest.