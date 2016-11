Was in mancher Gemeinde zu hitzigen Diskussionen führt, ging in Spreitenbach am Dienstagabend so kurz, leise und schmerzlos über die Bühne, dass selbst der Gemeinderat überrascht war. Er beantragte an der Gemeindeversammlung den Steuerfuss von 101 auf 108 Prozent zu erhöhen und das Budget 2017 mit einem Minus von rund 650'000 Franken zu genehmigen.

Die Finanzkomission stimmte dem Antrag einstimmig zu. Mahnte den Gemeinderat aber, er solle im kommenden Jahr darauf achten, dass das Budget wirklich eingehalten werde und die Ausgaben genau im Auge behalten.

Die Spreitenbacher SVP sah die Angelegenheit anders und stellte einen Rückweisungsantrag. Ihre Forderung: Der Voranschlag 2017 ist so zu verbessern, dass an der nächsten Gemeindeversammlung eine kleinere Steuerfusserhöhung beantragt werden kann.

Zwar erntete die Partei dafür einen nicht unbedeutenden Applaus, doch als es um harte Fakten ging, unterlag der SVP-Rückweisungsantrag mit satten 90 Ja- zu 51 Nein-Stimmen.

Bei den einzelnen Budgetposten gab es keine Diskussion, sodass die Steuerfusserhöhung mit 78 Ja- zu 50 Nein-Stimmen genehmigt wurde und noch klarer das Budget 2017 mit 87 Ja- zu 20 Nein-Stimmen.

Da von 4549 Stimmberechtigten lediglich 158 anwesend waren und das Quorum von 910 Stimmen nicht erreicht wurde, gilt das fakultative Referendum.

