Wenn Benjamin Marti, Chef der Dienstgruppe zwei von den Einsätzen erzählt, läuft vor dem inneren Auge des Zuhörers beinahe ein Krimi ab, obwohl Marti aus ermittlungstaktischen Gründen nicht ins Detail gehen darf.

Nur so viel: Von aussen sind die Spielhöllen, in denen illegal gezockt wird, kaum erkennbar. Sie befinden sich fast ausschliesslich in öffentlichen Lokalen, Internetcafés und Clubs oder genauer deren Hinterzimmer, die als solche gar nicht erkennbar sind. «Wenn draussen immer Autos rumstehen, aber wir im Lokal kaum je Kundschaft sehen, kann das ein erstes Indiz sein, dass der Betreiber sein Geld nicht nur mit dem Verkauf von Essen und Getränken verdient», sagt Marti.

Die Repol beziehungsweise die Dienstgruppe zwei, verbuchte 2015 und 2016 gleich mehrere erfolgreiche Einsätze gegen illegale Glücksspiele und Sportwetten: So stellte sie 2016 insgesamt 40 Wettcomputer und Spielterminals sicher – 2015 waren es 22.

Auch Wettkarten und Bargeld für illegale Sportwetten gingen ins Netz. Insgesamt brachte die Repol in den beiden Jahren 26 Fälle zur Strafanzeige. 2015 waren es 17 Fälle, 9 im Jahr 2016. Zum Vergleich: Die Stadtpolizei Baden, die unter anderem auch für die Gemeinden Birmenstorf, Ennetbaden, Turgi, Ober- und Untersiggenthal zuständig ist, hat in diesem Sachzusammenhang in den vergangenen Jahren nur vereinzelt Anzeigen erstellt, wie Stadtpolizeichef Martin Brönnimann bestätigt. «In unserem Zuständigkeitsgebiet gibt es aber vermutlich weniger solcher einschlägiger Lokalitäten.»

Bei der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK), die für die Strafverfahren bei illegalen Glücksspielen zuständig ist, zeigt man sich vom Erfolg der Repol beeindruckt. «Wir eröffnen pro Jahr rund 130 Fälle», sagt Maria Saraceni, Mediensprecherin bei der ESBK. Da seien 17 Fälle in einem Jahr einer einzigen Regionalpolizei durchaus beachtlich.

Hotspots bleiben geheim

Die Repol ist für die Gemeinden Wettingen, Würenlos, Neuenhof, Killwangen, Spreitenbach und Bergdietikon zuständig. Wo genau sich die Spielhöllen befinden und ob es in diesen Gemeinden Hotspots für illegale Glücksspiele gibt, gehört zu jenen Fragen, welche die Repol aus taktischen Gründen nicht bekannt geben will.

«Wir haben aufgrund von Hinweisen und Ermittlungen festgestellt, dass sich illegale Glücksspiele in verschiedenen Gemeinden unseres Einsatzgebiets schleichend vermehrt haben», sagt Repolchef Roland Jenni. Im Einzugsgebiet seien die Voraussetzungen für illegale Glücksspiele mit der Nähe zu Zürich, dem Autobahnanschluss oder der Bevölkerungsdichte besser als in anderen Regionen im Aargau.

Zusätzliches Know-how

Mit dem 24-Stundenbetrieb, der 2014 eingeführt wurde, ist die Repol nachts und am Wochenende deutlich präsenter, was mehr Kontrollen ermöglicht. Aussschlaggebend für die Zahlen ist jedoch vor allem, dass sich die Dienstgruppe zwei nebst ihrer regulären Aufgaben auf die Betreiber illegaler Spielhöllen spezialisiert hat.

Will heissen: Die Mitglieder der Dienstgruppe haben sich zusätzliches Know-how angeeignet, um gezielt gegen die Betreiber vorzugehen. «Am Anfang führten wir unsere Einsätze noch in Zweierteams durch», sagt Gruppenchef Marti. «Aber damit wir gezielter und schneller vorgehen können, haben wir für die geplanten Einsätze die Patrouillenstärke auf vier und mehr erhöht», sagt er.