Diese beginnt beim «genialen Gründerduo» und führt über das rasche Wachstum und seine Auswirkungen auf die Arbeits- und Lebensverhältnisse der Menschen in der Region. Dann geht es über die grossen Veränderungen, die Fusion mit der schwedischen Asea zur ABB, weiter zu den Firmenteilungen der vergangenen 20 Jahre.

Das Buch erscheint auf die Ausstellung «Industriestadt Baden» im Historischen Museum. Beides feiert am Donnerstag, 29. September, Vernissage.

Grand Hotel im Bäderquartier

Rechtzeitig zum Baubeginn des neuen Thermalbades erscheint die Geschichte des einstmals grössten Badener Hotels in Buchform. Das Grand Hotel, 1876 erbaut und 1944 abgebrochen, steht sinnbildlich für den Glanz und den Boom der Fremdenindustrie von damals sowie den tiefen Fall, der sich mit Beginn des Ersten Weltkrieges abzuzeichnen begann. 216 Seiten mit 150 Abbildungen erzählen vom «Leben und Sterben des grössten Badener Hotels».

Der Autor des Buches ist Florian Müller, der nach seiner Tätigkeit in der Hotelbranche Geschichte studierte und nun Lehrer in Beromünster ist. Buchvernissage ist am 4. Oktober im Foyer des Römerbades. Beide Bücher erscheinen im Verlag Hier und Jetzt.