Zur selben Zeit war dort auch Albert Ledergerber, Gründer des heutigen Badener Modehauses, regelmässiger Badegast. Kein Wunder, heiratete er doch alsbald die Tochter des Verenahof-Gründers Borsinger. Ob Ledergerber und Hesse sich kannten, darüber schweigt sich die Geschichte aus. Das Auge für modisch gekleidete, in spezielle Stoffe gehüllte Damen musste Schriftsteller Hesse gehabt haben. «Es ist eine Mischung», klärt Küng auf.

Ledergerber und das Exklusive

Die Umstände in ihrer Gesamtheit bewogen Brigitte Knecht, Geschäftsführerin bei Ledergerber, die Herbst-/Winterkollektion des Modehauses in den Räumen des altehrwürdigen Bäderhotels ablichten zu lassen. Daraus wurde eine spezielle Mode-Broschüre. «Die Fantasie lässt die grosse Bühne wieder aufleben und verbindet Nostalgie auf wundersame Art mit Modernität und unserem Anspruch an die zeitgenössische Mode», schreibt Knecht dazu einleitend.

Wie Kurgast Hesse die Mode im Bäderquartier erlebt haben mag, durften am Wochenende Kundinnen und Gäste von Ledergerber im Mutterhaus an der Badstrasse an einer unterhaltsamen und interessanten Modeschau erfahren. Diese hat dort Tradition. Gerade Tradition ist es auch, die ein alteingesessenes Kleidergeschäft im rauen Wind der Textil-Branche mit den internationalen Ladenketten überleben lässt.

Was im 1860 gegründeten Stoff-Engros- und Detailgeschäft in Zürich begonnen hatte, wurde in Baden sorgsam in die heutige Zeit getragen. In der Vergangenheit prägte der langjährige Inhaber Caspar Leipziger das Unternehmen, während über 50 Jahren Annemarie Wanner als Chefeinkäuferin, und seit 16 Jahren Brigitte Knecht an der Spitze des Geschäfts.

Im Modehaus, das Kleider, Accessoires und Schuhe für Frauen (sowie Wohn-Accessoires) führt, setzt man auf hochwertige Mode in unterschiedlichen Preissegmenten. Im steten Bestreben, internationale Trends nach Baden zu bringen, finden sich bei Ledergerber gut und gerne 100 bekannte Labels unter einem Dach.

Laut Knecht soll auch in Zukunft die ganzheitliche und persönliche Beratung durch Fachkräfte das Erfolgsrezept bleiben. Qualität, Exklusivität und Innovation werde gewahrt. Dadurch erreichte das Modehaus auch geografisch einen grossen Kundenkreis. Dies führte dazu, dass Ledergerber den Verkauf durch den Laden für jüngere Mode im Metro Shop und sieben weitere Geschäfte in der Region oder durch Übernahmen auf Zürcher Gebiet erweiterte.