Endlich ist es wieder so weit: Wettingen steht an der Spitze der 2. Liga, hat die Tabellenführung am Wochenende dank einem Auswärtssieg in Koblenz übernommen. «Super, einfach toll», sagt Präsident Pierluigi Ghitti. «Wir standen bestimmt schon sechs, sieben Jahre nicht mehr zuoberst.» Ganz bewusst tritt er aber auf die Euphorie-Bremse. «Wir müssen jetzt am Boden bleiben und so weitertschutten wie zuletzt.»

Aus dem Ziel des Vereins macht er zwar kein Geheimnis: Es lautet Aufstieg in die 2. Liga Interregional. «Jedes andere Ziel wäre mit unserer talentierten Mannschaft und der tollen Infrastruktur mit dem Stadion Altenburg fehl am Platz.» Doch Ghitti, seit drei Jahren Präsident, will verhindern, dass die Erwartungen sofort wieder ins Grenzenlose steigen.

Als Wettingen im Jahr 2007 den Aufstieg in die 2. Liga Inter schaffte, war der Enthusiasmus grenzenlos. Der damalige Präsident erklärte: «Wir wollen in der ersten Saison stinkfrech oben mitspielen. In der zweiten Saison wollen wir den Aufstieg in die 1. Liga ins Auge fassen. Danach würde ich das Stadion Altenburg noch so gerne renovieren.» Hochmut kommt vor dem Fall: Wettingen stieg sofort wieder ab.