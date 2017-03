Hinzu kommen 100 bis 200 Geschwindigkeitsübertritte täglich. Dies haben Messungen der Stadtpolizei gezeigt. Das Argument der Gegner, dass es zu wenigen Unfällen an dieser Kreuzung kommt, lässt Markus Hackenfort, Professor für Verkehrs-, Sicherheits- & Umweltpsychologie der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW), nicht gelten: «Grundsätzlich halte ich es für wichtig, dass solche Messanlagen dort stehen, wo es bislang zu Unfallhäufungen gekommen ist oder man dies – etwa durch entsprechende Beobachtungen – für die Zukunft annehmen muss.» Die Beobachtungen sprechen klar für eine Überwachung der Gstühl-Kreuzung.

Nutzen sei sichtbar

Für die nationale Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) sind solche stationären Radarfallen an solchen Stellen ebenfalls unabdingbar. Es sei erwiesen, dass an Orten mit solchen Geräten die Fahrzeuglenker sich «überdurchschnittlich» an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, schreibt die BfU auf ihrer Website. Dies bestätigt auch Mike Möller, Geschäftsführer der Fahrschule Florin in Baden.

Er beobachte dies oft auf seinen Lernfahrten. «An Orten im Kanton Zürich mit fixen Radarfallen achten die Leute mehr auf die Geschwindigkeit», so der Fahrlehrer. Er halte die geplante Anlage für eine gute Idee – auch, dass Rotlichtsünder bestraft werden. Die Folgen eines solchen Übertritts können tödlich sein, betont er. «Es muss nicht immer erst etwas passieren. Es ist gut, dass hier etwas unternommen wird, bevor es zu spät ist», sagt Möller.

Viele Leser sehen das ähnlich. So finden sich auf az-online Kommentare wie: «Alle, die sich an die Vorschriften halten, haben von diesem Blechpolizisten nichts zu befürchten», oder «wenn man bereits erkannt hat, dass diese Kreuzung zu den gefährlichsten überhaupt gehört, warum nicht jetzt etwas machen».