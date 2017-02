Rosa probt selbst mit seiner Gruppe regelmässig im Oederlin. Deshalb sei die Idee, hier eine Kulturbühne zu eröffnen, nahegelegen. «Eigentlich wollte ich mit einer offenen Bühne für Liedermacher anfangen», sagt Rosa. Es habe sich jedoch schnell herausgestellt, dass auch andere Künstler und Artisten Interesse hätten, wie beispielsweise Komiker und Magier.

Deshalb hat Rosa das Konzept angepasst und erweitert zu einer «allgemeinen kulturellen Kunstbühne». Insbesondere Stand-up-Komödianten zeigen grosses Interesse. Dies ist den Organisatoren als eine grundlegende Erweiterung des Programmes sehr willkommen.

«Au dini Musig»

Am 6. Februar war Larissa Brändli, Tochter der Badener «Märlikönigin» Eva Furter, zu Gast und gab die Legende vom «Rothäxli vo Bade» zum Besten. Und am nächsten Montag wird Linah Rocio, Liedermacherin, am Piano ihr neues Album präsentieren. «Wir haben kein bestimmtes Zielpublikum für unsere Bühne», meint Rosa. Es sei jedes Mal anders.

«Am meisten Zuschauer hatten wir bis jetzt bei unseren Jam-Sessions». Diese fänden einige Male im Jahr an Feiertagswochenenden statt. Dabei gebe es eine fertiggestellte, bespielbare Bühne, die von Musikern und Sängern jederzeit für spontane Begegnungen betreten werden darf.

«Jeder Musiker ist herzlich willkommen», sagt Rosa. Sein Ziel jedoch ist, dass die Leute nicht nur für einen bestimmten Act kommen, sondern weil es «Minimusig» ist. Rosa: «Man soll sagen, egal wer auf der Bühne ist, es ist immer cool». Ganz gemäss seinem Motto:«‹Minimusig› isch au dini Musig».

Offene Bühne am 20. Februar um 20 Uhr im Oederlin-Areal.