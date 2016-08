Sie messen sich an den «AgriSkills» in zwölf Disziplinen, müssen Etiketten kreieren oder die Reben richtig schneiden. Auf welchen Wettkampf freuen Sie sich besonders?

Auf die Kellerarbeit. Die habe ich im Griff. Dazu gehört beispielsweise, den Wein umziehen, das heisst, von einem Tank in den anderen leeren. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu viel Weinsatz oder Trub mitleert, der sich mit der Zeit am Boden absetzt. Je nach Weintyp muss beim Umzug zudem noch mehr oder weniger Sauerstoff zugeführt werden.

Und welche Disziplin macht Ihnen am wenigsten Spass?

Besondere Angst habe ich vor dem Schweissen eines Bleistifthalters, da dies keine alltägliche Arbeit eines Winzers ist. Wir Winzer sind aber Allrounder und müssen auch Maschinen reparieren können.

Die bereiten Sie sich auf den Wettkampf vor?

Seit drei, vier Wochen repetiere ich jeweils am Sonntagnachmittag, was wir in der Berufsschule gelernt haben. Beispielsweise, was für Weinfehler entstehen, wenn zu viel Sauerstoff in den Wein gelangt. Oder was mit dem Wein geschieht, wenn dieser zu wenig Schwefeldioxid enthält.

Wie hoch rechnen Sie Ihre Chancen aus?

Das ist schwierig zu beantworten. Es kann alles passieren. Aber schliesslich lernen wir während unserer Ausbildung alle das Gleiche. Und alle wollen gewinnen. Ich werde aber auf jeden Fall der beste Deutschschweizer sein (lacht).