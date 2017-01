Seit Juni 2011 verbindet die Rheinseilbahn in Koblenz (D) die beiden Rheinufer miteinander und hat mit 7600 Personen stündlich eine der höchsten Förderkapazitäten in Europa. Als weniger verkehrsbedeutend gilt die Seilbahn in London, welche die Docklands mit der Station North Greenwich verbindet und für die Olympischen Spiele 2012 gebaut wurde. Im November vergangenen Jahres hat in der nordfranzösischen Hafenstadt Brest die erste in den öffentlichen Verkehr integrierte Seilbahn in Frankreich ihren Betrieb aufgenommen.

Anderswo galten Stadtseilbahnen bislang bei grossen Ausstellungen als Magnete und touristische Attraktionen. So hat nun Berlin für die Internationale Gartenausstellung dieses Jahr eine Seilbahn erhalten. Auch an der Gartenbauausstellung in Zürich gab es 1959 eine Seilbahn über den See, und Leserinnen und Leser über 85 erinnern sich womöglich an die Seilbahn an der Landesausstellung 1939 in Zürich. St. Gallen hätte eine Seilbahn für die Expo gebaut. Das Projekt ist jetzt ohne Expo im Gespräch. Weitere Schweizer Projekte gibt es für Winterthur, Luzern, Basel und konkreter schon in Zürich. (-rr-)