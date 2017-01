Lokal ist auch ohne Werbung voll

«Ohne Mithilfe meiner Freunde hätte ich dieses Riesenprojekt niemals stemmen können», sagt er mit Nachdruck. Normalerweise kann das Lokal für Anlässe gemietet werden. Aber jeden ersten Mittwoch im Monat zündet der Inhaber selber die 150 Kerzen an und veranstaltet ein öffentliches Chillout. Und obwohl er das «Zaaraad» erst vor einem Jahr aus der Taufe hob und nie Werbung gemacht hat, ist es immer pumpenvoll.

«Zaarad»-Betreiber «Mare» führt in Nussbaumen die Werkstatt seines früh verstorbenen Papas weiter. Dort stellt er Maschinenteile für den Bau her. Das Geschäft scheint zu laufen. Den Gebäudekomplex an der Landstrasse, in dem der Handwerker seit zwei Jahren am Einrichten seines Lokals ist, kaufte er kurzerhand. Jetzt kann er mit seinen verrückten Interieur-Fantasien das ganze Haus auf den Kopf stellen. In seinem privaten Fuhrpark des umtriebigen Spenglers stehen unter anderem 30 vermietbare Mofas, eine Harley und einen VW-«Hippiebus». Alles Seins. «Ich bin ein Chrampfer, mache jeden Morgen um 6 Uhr meine Werkstatt auf», begründet «Mare» seine reiche Habe.

Zahnrad symbolisiert Lebensmotto

Die 55 Jahre sieht man ihm nicht an. Alkohol und Zigaretten sind für ihn tabu. «Zudem hab ich gute Gene», witzelt er und fügt hinzu: «Früher war ich extrem sportlich, bin Marathons in New York, Amsterdam und London gelaufen. Dann hab ich sämtliche Energie in die Werkstatt gesteckt.» Keller ist mit fünf Schwestern aufgewachsen und selber Vater von fünf Kindern im Alter von 2 bis 27 Jahren, die von drei verschiedenen Frauen stammen. Er hatte wohl ein wildes Liebesleben? «Nein, keinen Fernseher», kommt es wie aus der Pistole geschossen. Dann wird der Spassvogel wieder ernst: «Ich pflege mit allen meinen Kindern ein sehr enges und gutes Verhältnis.»

Ein Weltenbummler sei er, obwohl er wegen der Arbeit oft jahrelang keine Ferien gemacht habe. In Oberterzen gehört ihm ein Maiensäss mit eigener Quelle. Dort zieht er sich gerne in die Einsamkeit zurück. «Alles, was ich besitze, ist hart erarbeitet», verkündet Keller. Träume habe er keine mehr, ausser gesund zu bleiben. «Mein Freund ist mit 49 Jahren tot auf dem Tennisplatz zusammengebrochen. Das hat mich geprägt.» Das Zahnrad symbolisiert «Mare» Kellers Lebensmotto: «Auch wenn es ab und zu einen Stillstand gibt, muss es immer vorwärtslaufen. So wie der Mensch auch.»