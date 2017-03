Handel mit Deutschland

«Unsere Warenexporte nach Deutschland sind 2016 gegenüber dem Vorjahr um 4 Milliarden auf 42 Milliarden Franken angestiegen – trotz des starken Frankens. Deutschland profitiert natürlich massiv von der expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, und offenbar gelingt es den Schweizer KMU, sich daran zu beteiligen, das ist sehr erfreulich.»

Geografische Diversifikation

«Innerhalb der Schweiz müssen Unternehmen der Konkurrenz betreffend Innovation zwei Schritte voraus sein. Viele Produkte, die in unserem Land oder in Europa konventionell sind, sind in Südamerika und Asien aber nach wie vor gefragt. Sie können ihre bestehenden Produkte in Märkten absetzen, die noch nicht so weit sind.»

Die Digitalisierung

«Für die Schweiz eine riesige Chance. Eine Sorge habe ich diesbezüglich: Haben wir genügend Arbeitskräfte mit den entsprechenden Fähigkeiten? Algorithmen zu verstehen wird künftig so wichtig sein wie Lesen und Schreiben, das muss in den Unterricht eingebaut werden. Ich bin überzeugt, dass Robotik und künstliche Intelligenz boomen werden. Wir haben mit der ABB schon einen starken Anbieter auf dem Markt. Roboter machen mir keine Angst. Was den Robotern auch in Zukunft fehlen dürfte, ist emotionale Intelligenz, das vernetzte Denken. In einer Gesellschaft wird es immer darum gehen, dass Menschen Entscheide fällen und abwägen; das wird ein Computer nie ersetzen können.»

Subventionen

«Der Staat hat die Aufgabe, Aus- und Weiterbildungen und Innovation zu fördern, damit Unternehmen ideale Voraussetzungen haben. Der Staat ist aber kein Kapitalgeber und auch kein Subventionsgeber, wir möchten dies möglichst nur in wenigen Bereichen tun.»

Ihre Zukunft

«Ich werde nicht viermal Bundespräsidentin sein. Irgendwann muss man neuen Kräften Platz machen. Aber im Moment gefällt es mir noch im Bundesrat.»