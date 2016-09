Beim TV Endingen bleibt in der Regel alles beim Alten: egal ob die Surbtaler gerade einen Aufstieg feiern konnten oder ob sie einen Abstieg zu verkraften haben. Doch diesmal ist so ziemlich alles anders und es gab einen wahren Umbruch. Trainer Michael Spuler brachte seine Pensen als Netzwerkspezialist bei der Swisscom, als Trainer des Fanionteams und seine Rolle als Familienvater nicht mehr unter einen Hut und gab seinen Rücktritt. Er bestritt seine gesamte Karriere beim TV Endingen, obwohl der ehemalige Flügelflitzer auch Angebote von anderen Vereinen hatte.

Ebenfalls nicht mehr dabei sind Fabian Ammann, der zusammen mit Spuler das Trainerduo bildete, sowie Jean-Marc Fazan, der für die Torhüter zuständig war. Praktisch die gesamte Mannschaft hinter dem Team wurde ausgewechselt: Als neuer Trainer wurde Peter Szilagyi verpflichtet. Er ist in der Region bestens bekannt, hat er doch schon die U19 von Endingen trainiert und kennt zahlreiche Spieler aus dieser Zeit. Zudem war er erfolgreich als Trainer der Regionalauswahl und vom SC Siggenthal. Als neuer Goalietrainer ist Carlo Filippi dabei und Arak Kin ist der neue Teammanager.

Die Endinger haben alleine in der letzten Saison zweimal hauchdünn den Aufstieg in die Nationalliga A verpasst: Zuerst in den beiden Spielen gegen den HSC Suhr und danach in der Barrage gegen Gossau. Das hat wohl doch mehr Spuren hinterlassen, als man sich zunächst eingestehen wollte. So gab es auch im Kader mehr Wechsel als sonst: Goalie André Willimann verlässt den Verein ebenso wie Kreisläufer Karlo Ladan, der nach Möhlin zum ehemaligen Endingen-Trainer Zoltan Cordas wechselt. Und Luca Gottardi musste aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt vom Spitzensport erklären. Dafür wurden mit Tano Baumann und Philipp Wildi gleich zwei junge, hoffnungsvolle Akteure vom HSC Suhr Aarau verpflichtet, mit dem man sich am Ende der abgelaufenen Saison dramatische Duelle lieferte. Wenigstens das Ziel bleibt gleich: sich unter den besten 12 Teams des Landes zu platzieren. Das heisst, wieder ganz oben um den Aufstieg mitzuspielen. Die Endinger starten mit zwei Auswärtsspielen gegen Chênois und Wädenswil in die neue Saison. Das erste Heimspiel in der GoEasy-Arena ist am Sonntag, 18. September, gegen Solothurn.

Zu- und Abgänge: