Seine Riechstörung hat Spillmann auch schon in brenzlige Situationen gebracht. Als er mit seinem Auto einen Freund zum Baden am See abholt, bemerkt dieser plötzlich einen beissenden Geruch – wegen eines Schadens am Motor strömten Abgase ins Wageninnere. «Wäre ich alleine unterwegs gewesen, hätte ich die Gefahr nicht erkannt und wäre vielleicht ohnmächtig geworden.»

Unsichtbare Behinderung

Die Minderung oder der Verlust des Geruchsinns wird als Behinderung meist unterschätzt. «Man sieht die Störung einem Menschen nicht an», erklärt Antje Welge-Lüssen. «In der Gesellschaft hat die Anosmie darum nur einen mässigen Stellenwert.» Dabei kommt sie recht häufig vor. Rund 15 Prozent der über 45-jährigen Schweizerinnen und Schweizer leiden heute unter einer Riechminderung. Fünf Prozent riechen gar nichts mehr, wobei die häufigste Ursache Erkrankungen wie Nebenhöhlenentzündungen oder andere Infekte sind. Die Auswirkungen der Anosmie auf den Alltag seien immens, wie die Expertin erklärt. Betroffene könnten sich stark zurückziehen und würden nicht selten Depressionen entwickeln.