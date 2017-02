Betonfiguren aus dem Gefängnis

Zwar macht das Betongeschäft inzwischen rund 100'000 Franken Umsatz im Jahr, doch viel Gewinn bleibt nicht. «Wir wollen das Ganze auch nicht des Geldes wegen machen», so Wiederkehr. Ihre Kunst solle für alle erschwinglich bleiben. So kostet bei «Sieda» nichts über 100 Franken. Hinzu kommt, dass die Frauen die Arbeit, aufgrund der hohen Anfrage, outsourcen mussten. So wird der Beton im Gefängnis Lenzburg von Häftlingen gegossen. «Am Anfang war das schon speziell, wir müssen die Teile nämlich jede Woche selber holen», sagt Wiederkehr und blickt Hirschi an. Diese fügt mit einem breiten Schmunzeln an: «Unterdessen ist das ganze Verfahren total normal, die kennen uns auch alle schon.» Auch das Bemalen übernimmt unterdessen eine Gruppe von Studenten, Hausfrauen und Senioren. Diese werden pro Stück bezahlt. Doch ganz lassen sich die beiden Powerfrauen ihr Hobby nicht nehmen. Wann immer es geht, bemalen die beiden weiterhin Betonfiguren.

Von der Busfahrt zu Freundschaft

Kennen gelernt haben sich die beiden Freundinnen vor rund zehn Jahren in einem Bus. «Uns wurde der letzte leere Platz angeboten und wir konnten beide nicht absitzen, weil unsere Babys angefangen hätten zu schreien», sagt Wiederkehr und beginnt zu lachen. Dabei verband die Frauen weitaus mehr als das Verhalten ihrer Kinder: Schnell entwickelte sich eine innige Freundschaft. Heute haben beide jeweils zwei Kinder im selben Alter, sind gelernte Pädagoginnen und können nicht gut stillsitzen. Doch ganz gleich sind die beiden Freundinnen dann doch nicht: Während Wiederkehr verwurzelte Wettingerin ist, hat Hirschi schon überall in der Schweiz gelebt. Seit einer Weile lebt sie in Birmenstorf.

Beim eigenen Ladenlokal endet der Traum der beiden Frauen noch lange nicht: «In ein paar Jahren würden wir gerne unser eigenes Café mit ‹Sieda›-Produkten und richtig gutem Kaffee in Baden eröffnen können.»