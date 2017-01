Endlich wieder eine Stadtbeiz

Die auf den Brenntweg ausgerichtete Hofsituation lädt geradezu für einen Gastronomiebetrieb ein. «Mein Wunschtraum wäre ein Bistro, eine Trattoria, ein Konzertlokal für Jazz-Sessions», schwärmt Dölf A. Köpfli. Er könnte sich dort auch ein gediegenes Café oder einfach einen Treffpunkt für «tout Baden» vorstellen, der «für Menschen jeglicher Art an 365 Tagen von morgens bis abends geöffnet hat», was in der Innenstadt derzeit fehlt.

Es ist Liebe zur Stadt Baden, verbunden mit Unternehmer- und Innovationsgeist, die Köpfli zu einem weiteren Neubauvorhaben mitten in der Stadt inspiriert hat. Bereits mit den Objekten Badstrasse 21 und Theaterplatz 5 hat er in der Innenstadt zwei gelungene Projekte realisiert. Mit «Metropol Baden» könne die Attraktivität der Badstrasse als Einkaufsmeile gesteigert werden, ist Köpfli überzeugt.

Der Planungsprozess in Zusammenarbeit mit dem Badener Architekten Franco Pinazza läuft seit mehr als anderthalb Jahren. In dieser Zeit hat Dölf A. Köpfli die Liegenschaften erworben. Erst im vergangenen Herbst ist auch das «Kovats»-Haus hinzugekommen. Laut Marcel Dietrich, der für die Metaloca AG das Projekt vergangene Woche an einer Info-Veranstaltung der Anwohnerschaft präsentiert hat, wurden im Hinblick auf eine Erweiterung des Perimeters Gespräche mit der Firma Knecht geführt, Eigentümerin im Nachbargebäude Badstrasse 31, wo sich deren Reisebüro befindet. Diese habe sich zwar am Projekt sehr interessiert gezeigt. «Inzwischen steht aber fest, dass wir unser Projekt im bisherigen Rahmen weiterfolgen und realisieren wollen», sagt Dietrich.

Provisorium in Badenfahrt-Beiz

Noch steht nicht fest, welche der jetzigen Ladengeschäfte in den betroffenen Liegenschaften an der Badstrasse (Intimissimi, Perosa, La Pierre, Kovats) in den Neubau zurückkehren werden. Ursprünglich hatte Pinazza, selber ehemaliges Mitglied des Badenfahrtkomitees, die Idee, dass die am Bahnhofplatz für die Badenfahrt geplanten Festbauten des Komitees im Anschluss als Ladenprovisorien genutzt werden könnten. Auch dies ist noch offen und hängt nicht zuletzt vom Fahrplan des Vorhabens «Metropol» ab.

An der Präsentation wurde das Projekt weitgehend wohlwollend aufgenommen. Bis zur definitiven Baueingabe dürften dann auch alle noch offenen Fragen bereinigt sein. Das Vorhaben befindet sich in einer Ensembleschutzzone und muss gemäss Bauordnung den Charakter der historisch gewachsenen, kleinteiligen Bausubstanz erhalten. Nebst der geforderten Massstäblichkeit sowie Material- und Farbgebung, die in den bestehenden Baubestand eingepasst erfolgen muss, wird dem Anliegen der verdichteten und geschlossenen Bauweise entsprochen.