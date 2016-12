Zu den ersten Unterstützerinnen von Bruderers Ideen gehörte die Wettinger Nationalrätin Yvonne Feri: «Ich war schon immer gegen die Überwindung des Kapitalismus.» Zwei weitere prominente Lokalpolitiker aus der Region Baden wehren sich auf der Website der neuen Plattform gegen den linksideologischen Kurs.

Pius Graf, Gemeindeammann in der SP-Hochburg Ennetbaden, lässt sich dort folgendermassen zitieren: «Die SP sollte endlich begreifen, dass sich die heutige Arbeiterschaft mit der Globalisierung und Digitalisierung geändert hat.»

Ein grosser Teil der Arbeitnehmenden befinde sich in Dienstleistungsbereichen wie der Finanz- und Versicherungsbranche, grossen Logistik- und Zulieferbetrieben sowie der Informatik und Telekommunikation. «Sowohl diese Arbeitnehmenden als auch KMU wählen immer weniger SP. Wir sollten darauf realisierbare und in der Sprache verständliche Antworten haben», so Pius Graf. Viele Ennetbadener SP-Wähler dürften die Ansichten Grafs teilen – die Gemeinde zählt gemessen am durchschnittlichen steuerbaren Einkommen zu den reichsten im Kanton.