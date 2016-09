Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Sportfachhändler Sherpa Outdoor, der Filialen in Baden und Bad Zurzach betreibt. Schweizweit verkaufte Sherpa Outdoor rund einen Drittel mehr Wanderschuhe als noch 2015. So auch in Baden und Bad Zurzach.

Die Badener Filiale laufe besonders gut, sagt Verkaufsleiter Fabian Müller. So haben dort im laufenden Jahr rund 20 Prozent mehr Kunden eingekauft als im selben Zeitraum im letzten Jahr – vor allem dank der zunehmenden Wanderlust der jungen Leute, sagt auch er.

«Sie wollen genau wissen, wofür sie ihr Geld ausgeben, und lassen sich deshalb gerne im Geschäft beraten.» Da es im Frühling oft regnete, seien in diesem Jahr neben Wanderschuhen auch besonders viele Regenjacken verkauft worden.

Wandern ist Abenteuer

Auch der Badener Outdoor-Spezialist Yanacocha registriert deutlich mehr junge Kunden, die sich mit Wander-Equipment eindecken, wie Geschäftsführerin Daniela Holdener bestätigt. «Beispielsweise junge Eltern, deren Kinder den Waldkindergarten besuchen oder bei den Pfadfindern sind. Sie begeistern ihre Eltern für Outdoor-Aktivitäten – und diese rüsten sich entsprechend aus.»

Impressionen vom Leserwandern 2016 (Wanderung in Andermatt UR):