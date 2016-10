«Für eine kleine Gemeinde wie Ennetbaden ist eine Schulhauseinweihung ein Jahrhundert-Ereignis», sagte Gemeindeammann Pius Graf anlässlich der Einweihung des Schulhauses Grendel im Jahr 2011. Doch stark steigende Schülerzahlen und neue Schulformen bewirken, dass in der rund 3400 Einwohner zählenden Gemeinde der Schulraum bereits wieder knapp wird.

Zudem müssen die beiden in die Jahre gekommenen Schulhäuser aus den Jahren 1937 und 1964 dringend saniert werden, da sie den kantonalen Empfehlungen seit längerem nicht mehr genügen. Daher wird der Gemeindeversammlung vom 10. November 2016 ein Planungs- und Projektierungskredit in der Höhe von 950 000 Franken für eine erneute Schulraumerweiterung zur Abstimmung vorgelegt.

Schulbetrieb soll verlegt werden

Mittels Studienauftrag sollen unmittelbar nach einem positiven Entscheid ein Neubauprojekt und ein Planerteam ausgewählt werden. Im Anschluss dazu wird ein Vorprojekt für den Erweiterungsbau erstellt. Bereits im November 2017 soll über den entsprechenden Baukredit abgestimmt werden.

Erst nach Fertigstellung des neuen Schulhauses erfolgen nacheinander die Sanierungsarbeiten der beiden Schulhäuser 1964 und 1937. «Da die Realisierung etappenweise geschieht, kann der Schulbetrieb während der Sanierungsarbeiten in den fertigen Neubau verlegt werden», sagt Gemeinderat Dominik Kramer. Er fügt an: «Die Schüler bleiben so von den Bauarbeiten ungestört.»

Eine Arbeitsgruppe hat im Vorfeld die bestehende Situation analysiert und den zukünftigen Raumbedarf ermittelt. Sechs verschiedene Varianten für eine Schulraumerweiterung und Sanierung wurden ausgearbeitet und geprüft.

Diejenige Variante, die sich im direkten Vergleich durchsetzte, wird nun der Gemeindeversammlung empfohlen. «Wir entschieden uns für einen mehrstöckigen Erweiterungsneubau, mit dem bestmöglichen Kosten-Nutzen-Verhältnis», sagt Dominik Kramer. Der Neubau soll anstelle des Wohnhauses Grendelstrasse 11 entstehen.

Bereits in den Jahren 2006 und 2007 wurde eine umfassende Schulhausplanung durchgeführt, aus der unter anderem das neue Schulhaus Grendel hervorging. Mit elf Primarschul- und vier Kindergartenabteilungen hat sich die Anzahl der Klassen innerhalb von rund zehn Jahren verdoppelt. Zu den steigenden Schülerzahlen kommen neue Unterrichtsformen dazu. Für diese sind unter anderem mehr Gruppenräume nötig. Diese sollen nun in den sanierungsbedürftigen Schulbauten entstehen. Dadurch mangelt es wiederum an Schulzimmern.

Das Ende der Sanierungsarbeiten ist planmässig im Jahr 2021 vorgesehen. Die Gesamtkosten des Projektes (samt Neubau) dürften der Gemeinde Ennetbaden mit rund elf Millionen Franken zu Buche schlagen. Allein die Kosten der Sanierungsarbeiten werden auf

8,3 Millionen geschätzt.